Буцаев – о победе над «Северсталью»: было важно посмотреть, как ребята проявляют характер

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев подвёл итоги матча с «Северсталью» (4:2) в рамках предсезонного Кубка Республики Башкортостан.
«Все, наверное, понимают, что предсезонный турнир — это то соревнование, на котором проверяются игроки, нарабатываются игровые схемы, идёт притирка команды. Хорошо, что выиграли. Были моменты, в которых мы играли хорошо, так, как мы хотели бы видеть, были моменты, когда соперник доставил нам максимум неудобств. Но для этого и нужны подобные матчи — смотреть на игроков и корректировать тренировочный процесс.
Насколько я доволен игрой новичков? Каждая команда сейчас под нагрузкой. Для меня самое важное — посмотреть, как ребята играют на взрослом уровне, как они реагируют на те задания, которые им даются, как они проявляют характер, стремление и волю. Учитывая, что у нас практически новый состав, сегодня мы остались в большей степени довольны», – приводит слова Буцаева пресс-служба лиги.
- 10 августа 2020
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