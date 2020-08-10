Разин: у «Северстали» будет длинная «скамейка» и игровая дисциплина выйдет на первый план

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (2:4) в матче предсезонного Кубка Республики Башкортостан.

«Первая игра, как всегда, сумбурная. Много нервозных действий, но всё равно мы остались довольны, учитывая, что у нас было задействовано очень много молодых ребят, для них это хороший опыт. Что касается отрицательных моментов, это болезнь прошлого года, когда свои голы не забиваем, а в концовке обязательно пропускаем. Хотелось бы, чтобы на этот сезон она не перешла.

Из положительного: забили два гола в большинстве, не пропустили в меньшинстве. В современном хоккее это залог успеха, но две детские ошибки, которые допустили молодые ребята, привели к поражению. Но ничего страшного, покажем, расскажем. Хотелось бы, чтобы в дальнейшем ребята не совершали таких ошибок, потому что в этом году у нас будет длинная «скамейка» и игровая дисциплина выйдет на первый план», – приводит слова Разина пресс-служба лиги.