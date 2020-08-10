Костицын: «Северсталь» очень хорошо бегала, у них много молодых ребят

Нападающий «Нефтехимика» Андрей Костицын подвёл итоги матча с «Северсталью» (4:2) в рамках предсезонного Кубка Республики Башкортостан. В этой встрече белорусский форвард отметился голом.

«Чувствовал себя сегодня нормально, но нагрузки от сборов, конечно, ощущаются. Сейчас идут именно те игры, когда нужно привыкать друг к другу, наигрывать комбинации, готовиться к сезону. «Северсталь» очень хорошо бегала, у них много молодых ребят, задавали нам определённый темп. Особенно тяжело приходилось играть в собственной зоне.

Возможно, в какие-то моменты мы играли не в тот хоккей, в какой нужно было. От этого возникали ошибки, после которых соперник создавал моменты», – приводит слова Костицына пресс-служба лиги.