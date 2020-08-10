Хохряков: обидно упустить победу, ведя в счёте. «Салават» немножко расслабился

Нападающий «Салавата Юлаева» Пётр Хохряков подвёл итоги матча с челябинским «Трактором» (3:4 ОТ) на предсезонном Кубке Республики Башкортостан. В этой встрече форвард оформил дубль.

«Очень обидно упустить победу, ведя в счёте. Наверное, немножко расслабились, было много удалений. Всё это и привело к нехорошему результату. Была ли возможность сделать хет-трик? Моменты возникали, мог забить, но, к сожалению, не удалось. Не так важно, кто у нас забивает, главное — командный результат. Удастся ли заменить Умарка в сезоне? Это будет трудно сделать, но незаменимых нет», – приводит слова Хохрякова пресс-служба лиги.

Из-за пандемии коронавируса минувший сезон КХЛ не был доигран. Новый чемпионат должен стартовать 2 сентября.