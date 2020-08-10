Лисовец: мне не безразлично то, что сейчас происходит в Беларуси. Слежу за всеми событиями

Белорусский защитник «Салавата Юлаева» Евгений Лисовец подвёл итоги матча с челябинским «Трактором» (3:4 ОТ) на предсезонном Кубке Республики Башкортостан, а также прокомментировал массовые протесты, которые прошли в Минске и по всей Беларуси после выборов президента страны вчера, 9 августа.

«Первый период классно играли. Следовали игровому плану. Когда повели — 3:1, ушли от плана, играли за себя. Хороший хоккей. Было ли тяжело? Мы под нагрузкой, сейчас всем нелегко. Много удалений? Удаления идут от головы. Надо играть проще. Удаления на данном этапе никуда не списать.

Слежу ли происходящим в Беларуси? Конечно. Слежу за всеми событиями, переживаю. Там моя семья. Мне не безразлично, что сейчас происходит в стране. Не страшно, когда смотрю видео с митингов? Стараюсь не смотреть. Звоню родным. Главное, чтобы все родные были в порядке», – приводит слова Лисовца «Горобзор.ру».

Напомним, после объявления официальных результатов в стране начались массовые акции протеста. В крупнейших городах Беларуси местные жители начали строить баррикады, произошли столкновения с правоохранителями. В Беларуси начались перебои с интернетом, из-за чего пришлось перенести несколько матчей.