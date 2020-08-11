Комиссар НХЛ ответил на вопрос о справедливости победы «Рейнджерс» в драфт-лотерее

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн ответил на вопрос о справедливости победы «Нью-Йорк Рейнджерс» в драфт-лотерее. В этом году на первый пик претендовали восемь команд, проигравших в сериях плей-ин.

«Команды, которые этим вечером участвовали в церемонии драфт-лотерее, не преуспели в квалификации плей-офф. В обычных условиях это было бы равносильно простому непопаданию в плей-офф, поэтому они бы имели точно такое право на участие в лотерее. Конкуренция в лиге настолько велика, что между клубами нет принципиальной разницы. Таким образом, в сегодняшней ситуации всё было справедливо, вне зависимости от того, за какой клуб кто болеет», — заявил Беттмэн.

Во втором этапе лотереи драфта принимали участие восемь команд, потерпевших поражения в сериях квалификации Кубка Стэнли: «Эдмонтон Ойлерз», «Флорида Пантерз», «Миннесота Уайлд», «Нэшвилл Предаторз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Виннипег Джетс». Каждая из выбывших команд имела 12,5-процентный шанс выиграть выбор № 1.