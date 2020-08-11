«Рейнджерс»: Артемий, покажи, какой выбор мы получили!

Пресс-служба «Нью-Йорк Рейнджерс» опубликовала фото российского нападающего Артемия Панарина после победы в драфт-лотереи Национальной хоккейной лиги.

«Артемий, покажи, какой выбор мы получили!», — обращается пресс-служба «Рейнджерс» к фото россиянина, на котором Панарин показывает единицу.

Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» «Нью-Йорк Рейнджерс».

Во втором этапе лотереи драфта принимали участие восемь команд, потерпевших поражения в сериях квалификации Кубка Стэнли: «Эдмонтон Ойлерз», «Флорида Пантерз», «Миннесота Уайлд», «Нэшвилл Предаторз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Виннипег Джетс». Каждая из выбывших команд имела 12,5-процентный шанс выиграть выбор № 1.