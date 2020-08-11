«Локомотив» командировал в «Буран» ещё четырёх хоккеистов вслед за Пайгиным
Четверо хоккеистов «Локомотива» — защитники Александр Калинин и Антон Лукичев, а также нападающие Максим Денежкин и Егор Манин — командированы в «Буран» для выступления в чемпионате Высшей хоккейной лиги, сообщает пресс-служба ярославского клуба. Ранее по тому же маршруту проследовал защитник Зият Пайгин.
1 мая 2020 года, в первый день рынка свободных агентов, Пайгин вернулся в «Локомотив». Двусторонний контракт с неограниченно свободным агентом был подписан на два сезона.
22 мая «Буран» и «Локомотив» подписали соглашение о спортивном сотрудничестве на сезон-2020/2021. Согласно договору, «Локомотив» сможет делегировать в «Буран» до 10 игроков для повышения их мастерства в ходе выступления в чемпионате ВХЛ.
«Локомотив» командировал защитника Пайгина в «Буран»
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