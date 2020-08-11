Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Морозов — о коронавирусе: точка невозврата имеет место. Многое зависит от спортсменов

Морозов — о коронавирусе: точка невозврата имеет место. Многое зависит от спортсменов
Хоккей / КХЛ 0

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов рассказал, как лига планирует справляться с возможными случаями коронавируса.

«Касаемо заболевания коронавирусом, точка невозврата имеет место. У каждого клуба есть фарм-клубы, есть молодёжные команды, которые могут заменить заболевших, выбывших ребят. Мы разрабатывали своё положение вместе с Роспотребнадзором, будет приложение к регламенту. Будут вводиться санкции, наши сотрудники будут выезжать на матчи и контролировать, например, как сохраняется чистая зона для игроков. Во время чемпионата будут тестировать хоккеистов один раз в пять дней. От многих сотрудников клубов, от спортсменов зависит очень многое. Перенос матчей возможен, есть некоторые окна.

Мы пока не знаем, будут ли проводиться этапы Евротура в этом году. Возможно, какие-то матчи будем переносить. Скажем, в ситуации, когда в январе кто-то заболел и у нас уже нет времени на перенос игр до старта плей-офф, мы вынуждены будем записать клубу техническое поражение, это 0:5», — сказал Морозов в эфире телеканала «Россия-24».

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020