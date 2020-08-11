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«Металлург» обыграл «Сибирь», Плотников отметился голом

«Металлург» обыграл «Сибирь», Плотников отметился голом
Хоккей / КХЛ 0

Магнитогорский «Металлург» и новосибирская «Сибирь» провели матч в рамках традиционного предсезонного Мемориала Ромазана. Победу одержала команда Ильи Воробьёва — 3:2. Напомним, в первом матче на турнире «Металлург» проиграл «Автомобилисту» со счётом 2:3.

Счёт был открыт на пятой минуте встречи, шайбу забросил защитник «Металлурга» Никита Хлыстов. Через полторы минуты магнитогорский клуб упрочил преимущество в счёте, гол забил защитник Георгий Дронов. В концовке второго периода подопечные Ильи Воробьёва увеличили преимущество до трёх шайб, точный бросок сделал нападающий Сергей Плотников. На старте третьего периода «Сибирь» отыграла два гола за двадцать секунд усилиями форвардов Евгения Чесалина и Микаэля Руохомаа. Больше шайб в матче заброшено не было.

Мемориал имени Ивана Ромазана. Мемориал Ромазана
11 августа 2020, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
3-й период
3 : 2
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Хлыстов (Неколенко, Чибисов) – 04:12' (5x5)   2:0 Дронов (Нестрашил, Карпов) – 05:40' (5x4)   3:0 Плотников (Мозякин, Прохоркин) – 36:50' (5x5)   3:1 Чесалин – 42:01' (5x5)   3:2 Руохомаа (Комаров, Санников) – 42:20' (5x5)
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