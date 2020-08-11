У Ивана Барбашёва родился сын

У российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» Ивана Барбашёва родился сын Даниил, сообщает аккаунт «блюзменов» в «Твиттере».

Посмотреть фото можно в аккаунте «Сент-Луиса» в «Твиттере».



Решение Барбашёва покинуть расположение «Сент-Луиса» перед рождением ребёнка было заранее обговорено с руководством клуба. Вскоре россиянин вернётся в команду, но, прежде чем будет допущен до матчей, Барбашёв пройдёт несколько тестов на отсутствие коронавируса.



В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Барбашёв принял участие в 69 матчах за «Сент-Луис», в которых набрал 26 (11+15) очков при показателе полезности «+4» и 23 минутах штрафа. В квалификационном раунде Кубка Стэнли Барбашёв сыграл один матч, не отметившись очками при показателе полезности «0».