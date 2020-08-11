У Ивана Барбашёва родился сын

У российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» Ивана Барбашёва родился сын Даниил, сообщает аккаунт «блюзменов» в «Твиттере».
Посмотреть фото можно в аккаунте «Сент-Луиса» в «Твиттере».
Решение Барбашёва покинуть расположение «Сент-Луиса» перед рождением ребёнка было заранее обговорено с руководством клуба. Вскоре россиянин вернётся в команду, но, прежде чем будет допущен до матчей, Барбашёв пройдёт несколько тестов на отсутствие коронавируса.
В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Барбашёв принял участие в 69 матчах за «Сент-Луис», в которых набрал 26 (11+15) очков при показателе полезности «+4» и 23 минутах штрафа. В квалификационном раунде Кубка Стэнли Барбашёв сыграл один матч, не отметившись очками при показателе полезности «0».
- 11 августа 2020
-
20:59
-
20:43
-
20:07
-
19:48
-
19:40
-
19:22
-
19:07
-
18:39
-
18:23
-
18:06
-
17:50
-
17:48
-
17:28
-
17:06
-
16:54
-
16:29
-
16:05
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:22
-
15:19
-
14:55
-
14:36
-
14:10
-
13:50
-
13:24
-
13:14
-
12:40
-
12:05
-
12:01
-
11:35
-
11:10
-
11:01
-
10:45