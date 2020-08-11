«Салават Юлаев» разгромил «Нефтехимик», забросив восемь шайб

Уфимский «Салават Юлаев» и нижнекамский «Нефтехимик» провели матч на предсезонном Кубке губернатора Республики Башкортостан. Победу одержала команда Томи Лямся — 8:3.
Счёт во встрече был открыт на 12-й минуте, шайбу забросил нападающий «Салавата Юлаева» Сакари Маннинен. В концовке первого периода форвард Михаил Воробьёв упрочил преимущество уфимского клуба. На 26-й минуте «Нефтехимик» сократил отставание, буллит в ворота «Салавата» реализовал форвард Максим Грошев. Вскоре «волки» забили вновь усилиями нападающего Либора Гудачека, на что уфимцы ответили голами форвардов Владислава Картаева и Артёма Пименова. На 44-й минуте «Нефтехимик» сократил отставание до минимума, шайбу забросил нападающий Тимур Хафизов. Вскоре уфимцы забили ещё четыре гола, авторами которых стали Илья Баранов, Маркус Гранлунд, Дмитрий Кугрышев и оформивший дубль Картаев.
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