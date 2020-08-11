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«Салават Юлаев» разгромил «Нефтехимик», забросив восемь шайб

«Салават Юлаев» разгромил «Нефтехимик», забросив восемь шайб
Хоккей / КХЛ 0

Уфимский «Салават Юлаев» и нижнекамский «Нефтехимик» провели матч на предсезонном Кубке губернатора Республики Башкортостан. Победу одержала команда Томи Лямся — 8:3.

Счёт во встрече был открыт на 12-й минуте, шайбу забросил нападающий «Салавата Юлаева» Сакари Маннинен. В концовке первого периода форвард Михаил Воробьёв упрочил преимущество уфимского клуба. На 26-й минуте «Нефтехимик» сократил отставание, буллит в ворота «Салавата» реализовал форвард Максим Грошев. Вскоре «волки» забили вновь усилиями нападающего Либора Гудачека, на что уфимцы ответили голами форвардов Владислава Картаева и Артёма Пименова. На 44-й минуте «Нефтехимик» сократил отставание до минимума, шайбу забросил нападающий Тимур Хафизов. Вскоре уфимцы забили ещё четыре гола, авторами которых стали Илья Баранов, Маркус Гранлунд, Дмитрий Кугрышев и оформивший дубль Картаев.

Кубок Республики Башкортостан. Кубок Республики Башкортостан
11 августа 2020, вторник. 17:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
8 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Маннинен (Бирюков, Ларсен) – 11:59' (5x5)   2:0 Воробьёв (Кугрышев) – 19:38' (5x5)   2:1 Грошев – 25:27' (бул)   2:2 Гудачек (Грошев, Шиксатдаров) – 28:38' (5x5)   3:2 Картаев (Семёнов, Сошников) – 35:43' (5x5)   4:2 Пименов (Мухамадуллин, Башкиров) – 39:38' (5x5)   4:3 Хафизов (Шарифьянов) – 43:55' (5x5)   5:3 Баранов (Воробьёв, Гиматов) – 48:16' (5x5)   6:3 Гранлунд (Маннинен, Хартикайнен) – 50:28' (5x5)   7:3 Картаев (Солодухин, Семёнов) – 55:09' (5x5)   8:3 Кугрышев (Ларсен, Сошников) – 59:37' (5x4)
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