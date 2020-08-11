Николай Прохоркин красиво реализовал буллит в стиле Дацюка после матча с «Сибирью»

Магнитогорский «Металлург» и новосибирская «Сибирь» провели матч на традиционном предсезонном мемориале Ромазана. Победу одержала команда Ильи Воробьёва — 3:2.



После матча команды провели серию буллитов, где самый красивый бросок удался новичку «Металлурга» Николаю Прохоркину.

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Счёт был открыт на пятой минуте встречи, шайбу забросил защитник «Металлурга» Никита Хлыстов. Через полторы минуты магнитогорский клуб упрочил преимущество в счёте, гол забил защитник Георгий Дронов. В концовке второго периода подопечные Ильи Воробьёва увеличили преимущество до трёх шайб, точный бросок сделал нападающий Сергей Плотников. На старте третьего периода «Сибирь» отыграла два гола за 20 секунд усилиями форвардов Евгения Чесалина и Микаэля Руохомаа. Больше шайб в матче заброшено не было.