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Блэкберн — о поведении Кучерова: всё ещё один из самых подлых игроков в НХЛ

Блэкберн — о поведении Кучерова: всё ещё один из самых подлых игроков в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Североамериканский журналист Пит Блэкберн обрушился с критикой на российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова за его поведение в матче плей-офф НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс». В течение всего матча Кучеров систематически атаковал голкипера соперника Йоонаса Корписало, акцентированно ударяя его клюшкой, когда тот уже зафиксировал шайбу.

«Все ещё один из самых подлых игроков в НХЛ», — написал Блэкберн в «Твиттере».

Напомним, что в прошлом плей-офф Кучеров запомнился грязным силовым приёмом против защитника «Блю Джекетс» Маркуса Нутиваары. В третьем матче серии россиянин толкнул на борт сидящего на коленях защитника «Коламбуса». НХЛ тогда отстранила Кучерова на один матч, который стал для его команды последним в плей-офф.

Кучерову предстоит слушание по инциденту с толчком Нутиваары на борт
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