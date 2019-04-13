Кучерову предстоит слушание по инциденту с толчком Нутиваары на борт

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров может быть дисквалифицирован за толчок на борт сидящего на коленях защитника «Коламбус Блю Джекетс» Маркуса Нутиваары. Департамент безопасности игроков НХЛ назначил форварду слушание, которое состоится завтра, 14 апреля.

В игре с «Коламбусом» (1:5) Кучеров был удалён на 56-й минуте до конца встречи. Впоследствии на россиянина набросился Джош Андерсон, но за Никиту вступился Виктор Хедман. Также в прошедшем матче на счету Никиты 3 броска в створ и силовой приём за 20.36 (3.40 – в большинстве).

«Жакеты» ведут в серии 2-0. Следующий матч состоится в Коламбусе 15 апреля, начало – в 2:00 мск. Победитель пары «Тампа» — «Коламбус» сыграет во втором раунде с победителем пары «Бостон Брюинз» — «Торонто Мэйпл Лифс» (0-1 в серии).

Кучеров удалён до конца матча за толчок на борт сидящего на коленях соперника