Хедман — о матче с «Коламбусом»: даже не могу представить, через что прошли оба голкипера

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман прокомментировал победу в первом матче серии плей-офф с «Коламбус Блю Джекетс» (3:2 5ОТ, 1-0).
«Нереальный перформанс обеих команд, но особенно, конечно, голкиперов. Не могу даже представить, через что они прошли. Они-то, в отличие от нас, не могли посидеть пару минут на лавочке, а должны были всё это время фокусироваться на пределе возможностей, сохранять остроту инстинктов. Очень впечатлён ими обоими», — цитирует Хедмана пресс-служба НХЛ.
Вратарь «Коламбуса» Йоонас Корписало обновил рекорд НХЛ по количеству отражённых бросков за матч в плей-офф. Финский голкипер отразил 85 бросков из 88. Российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский справился с 61 броском из 63. Таким образом, Корписало и Василевский отразили 146 бросков на двоих в первом матче серии.
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