Пойнт: таких длинных матчей в моей жизни, разумеется, ещё никогда не было

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт прокомментировал победу в первом матче серии плей-офф с «Коламбус Блю Джекетс» (3:2 5ОТ, 1-0).

«Всё, что нам оставалось, это продолжать следовать плану. Хорошие голевые моменты у нас периодически возникали. Подготовиться к такому матчу, как этот, совершенно невозможно. У нас неплохо получалось бороться, работать ногами. Как, собственно, и у „Коламбуса“ — они тоже сыграли фантастический матч. В таких встречах нельзя фокусироваться на конечном результате, нужно думать только о следующей смене.

Таких длинных матчей в моей жизни, разумеется, ещё никогда не было. Да и у всех остальных ребят из обеих команд, думаю, тоже. Очень рад, что нам удалось взять верх», — цитирует Пойнта пресс-служба НХЛ.