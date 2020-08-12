Гендиректор «Салавата»: наша цель — играть при максимально возможном числе болельщиков

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов прокомментировал ситуацию с допуском зрителей на матчи КХЛ.
«Мы всегда были приверженцами того, чтобы играть матчи КХЛ при зрителях, насколько это позволяет эпидемиологическая ситуация. Сейчас проводим предсезонный турнир Кубок Республики Башкортостан с разрешением регионального штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией – пригласить 25 процентов зрителей от вместимости арены. Вследствие этого стартовала процедура продлению сезонных абонементов для наших самых преданных болельщиков.
Очень надеемся, что в дальнейшем обстановка позволит нам увеличить процент допуска зрителей на арену. Клуб всегда на связи с региональным штабом, КХЛ, Роспотребнадзором. У нас предусмотрены все профилактические меры: от тестирования до тщательной проверки зрителей. Поэтому наша цель неизменна: играть при максимально возможном числе болельщиков», — сказал Курносов «Чемпионату».
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