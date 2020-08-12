Нападающий «Калгари» Дюбе повторил клубное достижение Флёри и Салливана 25-летней давности

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся первый матч «Даллас Старз» и «Калгари Флеймз» в четвертьфинале плей-офф Национальной хоккейной лиги в Западной конференции. Встреча завершилась победой «Калгари» со счётом 3:2.
Ещё в первом периоде дубль на свой счёт записал Диллон Дюбе. Нападающий «Калгари» стал первым игроком в истории «огоньков» за последние 25 лет, кому удалось отправить две шайбы в ворота соперника в первом периоде матча плей-офф НХЛ. Последними игроками с подобным достижением были Теорен Флёри и Майк Салливан.
На 31-й минуте разрыв в счёте сократил российский нападающий «Далласа» Денис Гурьянов с передач Миро Хейсканена и Джейми Олексяка, а Джейми Бенн на 32-й сравнял счёт. Изначально этот гол был записан на Александра Радулова, подправившего траекторию полёта шайбы, однако в итоге шайбу записали на автора броска. Победный гол в матче на счету Расмуса Андерссона, отличившегося с передачи Ноа Ханифина.
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