Источник: Майоров может перейти в «Куньлунь» или «Нефтехимик», Карсумс — в «Динамо» Р

Нападающий Максим Майоров с большой долей вероятности продолжит карьеру в китайском «Куньлунь Ред Стар» или нижнекамском «Нефтехимике», сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей». Это два основных варианта для 31-летнего хоккеиста, который сейчас является неограниченно свободным агентом.



Кроме того сообщается, что латвийский нападающий Мартиньш Карсумс по-прежнему может оказаться в рижском «Динамо». Стороны обсуждают финансовую составляющую и пока не могут прийти к устраивающему всех решению.



Календарь регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021



Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.