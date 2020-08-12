Макеев: если считаешь, что Разин не прав — всегда можешь выйти с ним на спарринг

Защитник московского ЦСКА Никита Макеев поделился мнением о работе с главным тренером «Северстали» Андреем Разиным.



«Мне нравилось, что Андрей Владимирович очень открытый человек. Он всегда всё говорил в лицо. И ещё был интересный факт. Если злишься, считаешь, что тренер не прав — всегда можешь выйти с ним на спарринг. Андрей Владимирович говорил: «Если есть вопросы, можно спокойно в спортивном интересе всё решить». Это забавно. Такого у меня никогда не было.



Могу ли я подраться, если представится случай? Любой хоккеист сможет, всегда. Не только сможет, но и обязан, если надо вступиться за товарищей. Я тоже никогда заднюю не включу», — приводит слова Макеева официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.