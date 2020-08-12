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Генменеджер «Питтсбурга» прокомментировал расставание с Гончаром и ещё двумя тренерами

Генменеджер «Питтсбурга» прокомментировал расставание с Гончаром и ещё двумя тренерами
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд прокомментировал тот факт, что клуб отказался продлевать контракты с тренерами Сергеем Гончаром, Марком Рекки и Жаком Мартином.

«Мы хотим поблагодарить Сергея, Жака и Марка за их большой вклад в развитие клуба и желаем им успеха в будущих начинаниях. Мы находимся в процессе оценки состояния дел в организации, поскольку в последние несколько лет нас постигали неудачи в плей-офф. Мы считаем, что нам необходима смена динамики работы тренерского штаба. В „Питтсбурге“ очень высокие стандарты, и мы хотим продолжать бороться за Кубок Стэнли. Наш посыл болельщикам: „Мы не перестраиваемся, мы перенастраиваемся», — цитирует функционера официальный сайт лиги.

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