А. Свечников неудачно попытался забить лакросс-гол в матче с «Бостоном»
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников неудачно попытался исполнить лакросс-гол в овертайме матча с «Бостон Брюинз». Шайбу с крюка клюшки россиянина сбил защитник Брэндон Карло.
Посмотреть видео неудачной попытки Свечникова можно в аккаунте Sportsnet в «Твиттере».
Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».
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