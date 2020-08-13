«Айлендерс» обыграл «Вашингтон» в первом матче серии плей-офф, забросив 3 шайбы за период

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» завершилась первая встреча 1/4 финала серии плей-офф Восточной конференции между «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Победу в матче со счётом 4:2 одержали номинальные гости – игроки «Айлендерс». Счёт в серии – 0-1.

Благодаря дублю Ти Джея Оши игроки «Вашингтона» вели в счёте 2:0 к середине 2-го периода. Лишь в концовке 2-го отрезка игры нападающий «Айлендерс» Джордан Эберле сократил отставание в счёте до минимума. Однако 3-й период игры завершился разгромом «Вашингтона» со стороны «Айлендерс», забросившими три безответные шайбы в ворота Брэйдена Холтби, отличились Андерс Ли, Джош Бейли и Энтони Бовиллье.

Обзор встречи «Вашингтон» — «Нью-Йорк Айлендерс» доступен на сайте «Яндекс.Эфир». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».

Вратарь Семён Варламов, защищавший ворота «Айлендерс», отразил 24 броска из 26.

Российские хоккеисты «Вашингтона» Александр Овечкин, Илья Ковальчук и Дмитрий Орлов набранными очками не отметились, завершив встречу с показателями полезности «-1», «-2» и «-1» соответственно. Лишь Евгений Кузнецов отличился результативной передачей, набрав 2-е очко в текущем розыгрыше Кубка Стэнли, однако коэффициент его полезности составил «-2».

Вторая встреча серии состоится в ночь с 14 на 15 августа. Начало в 03:00 по мск.