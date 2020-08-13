Сергей Гончар рассказал о своих дальнейших планах на будущее

Российский тренер «Питтсбург Пингвинз» Сергей Гончар, действующий контракт которого с клубом продлён не будет, рассказал о своих дальнейших планах на будущее.
«Интересно было бы поработать к примеру с условным Игорем Ларионовым в молодёжной сборной России? Если бы я не был готов, я бы не говорил, что готов рассматривать предложения. Я бы тогда сказал, что мне это в принципе не интересно или я не готов рассматривать. Если я говорю, что будут предложения – будем думать, значит, естественно, я готов их рассматривать. Человек, который не готов, их в принципе бы даже слушать не стал. С Игорем Ларионовым у меня хорошие отношения с ним. Встречались с ним, играли вместе. Мне кажется с моей стороны, как я вижу, у нас хорошие отношения. Я отношусь к нему с уважением. Вы не забывайте, что мы вместе с Игорем и в сборной России выступали, к примеру, на Кубке Канады в 1996 году.
Повторюсь, если будут конкретные предложения из России – будем думать и рассматривать. На данный момент никаких предложений из молодёжной сборной России не поступало.
Готов ли стать уже сейчас главным тренером? Думаю, что опыт мне уже это позволяет. Нужно будет рассматривать конкретные предложения», — сказал Сергей в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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