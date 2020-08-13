Мизюрин: в «Авангарде» сильно поменялся коллектив. Новые ребята ещё знакомятся с системой

Нападающий «Авангарда» Максим Мизюрин подвёл итоги контрольного матча с московским «Динамо» (3:4). Российский форвард отметился голом и результативной передачей.
«Очень интересная, интенсивная игра. Много месяцев не проводили игры, все соскучились по хоккею. Конечно, коллектив очень сильно поменялся, но пока трудно назвать какие-то кардинальные изменения — новые ребята ещё знакомятся с системой. Вкатываемся, работаем, выкладываемся, стараемся выполнять тренерскую установку, все детали. Пока так, а сезон покажет.
Как я уже сказал, все соскучились по хоккею, по игре и выходили, выкладывались полностью. Тем более мне нужно доказывать и выкладываться в каждом моменте, поэтому мотивация зашкаливала — чтобы закрепиться, показывать лучший хоккей. С ней проблем не было», — приводит слова Мизюрина клубная пресс-служба.
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