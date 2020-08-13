Дубль Пуустинена помог «Сибири» обыграть «Автомобилист» на турнире в Магнитогорске

«Сибирь» встречалась с «Автомобилистом» на предсезонном турнире «Мемориал имени Ивана Ромазана». Матч завершился со счётом 3:1 в пользу команды Николая Заварухина.

Счёт в матче был открыт на девятой минуте первого периода, когда цели достиг бросок защитника уральской команды Никиты Трямкина. Ответ новосибирской команды не заставил себя долго ждать — уже спустя две минуты финский форвард Юусо Пуустинен восстановил равновесие. Пуустинен стал главным героем матча после того, как на 27-й минуте оформил дубль, тем самым забросив победную шайбу. Окончательный счёт установил Олег Ли, поразивший пустые ворота.

В начале третьего периода нападающий сибиряков Дмитрий Саюстов получил удаление до конца матча за удар клюшкой, но подопечные Билла Питерса предоставленную возможность в гол не конвертировали.