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Дубль Пуустинена помог «Сибири» обыграть «Автомобилист» на турнире в Магнитогорске

Дубль Пуустинена помог «Сибири» обыграть «Автомобилист» на турнире в Магнитогорске
Хоккей / КХЛ 0

«Сибирь» встречалась с «Автомобилистом» на предсезонном турнире «Мемориал имени Ивана Ромазана». Матч завершился со счётом 3:1 в пользу команды Николая Заварухина.

Турнирная таблица и календарь матчей Мемориала Ромазана

Счёт в матче был открыт на девятой минуте первого периода, когда цели достиг бросок защитника уральской команды Никиты Трямкина. Ответ новосибирской команды не заставил себя долго ждать — уже спустя две минуты финский форвард Юусо Пуустинен восстановил равновесие. Пуустинен стал главным героем матча после того, как на 27-й минуте оформил дубль, тем самым забросив победную шайбу. Окончательный счёт установил Олег Ли, поразивший пустые ворота.

Мемориал имени Ивана Ромазана. Мемориал Ромазана
13 августа 2020, четверг. 13:00 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Трямкин (Василевский) – 08:51' (5x5)   1:1 Пуустинен (Саюстов, Шаров) – 10:50' (5x5)   2:1 Пуустинен (О'Делл, Шашков) – 26:31' (5x5)   3:1 Ли – 59:32' (en)

В начале третьего периода нападающий сибиряков Дмитрий Саюстов получил удаление до конца матча за удар клюшкой, но подопечные Билла Питерса предоставленную возможность в гол не конвертировали.

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