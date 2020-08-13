Расписание игрового дня НХЛ на 13 августа
Сегодня в Национальной хоккейной лиге состоятся четыре матча первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли.
22:00 (мск). «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Коламбус Блю Джекетс» (1-0)
НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
13 августа 2020, четверг. 22:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Не начался
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
00:30. «Вегас Голден Найтс» — «Чикаго Блэкхоукс» (1-0)
НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
14 августа 2020, пятница. 00:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Не начался
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
03:00. «Бостон Брюинз» — «Каролина Харрикейнз» (1-0)
НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
14 августа 2020, пятница. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Не начался
Каролина Харрикейнз
Роли
05:30. «Даллас Старз» — «Калгари Флэймз» (0-1)
НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
14 августа 2020, пятница. 05:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Не начался
Калгари Флэймз
Калгари
Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».
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