Главный тренер «Трактора» Гатиятулин подвёл итоги турнира в Уфе

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвёл итоги предсезонного турнира «Кубок Республики Башкортостан» после матча с «Нефтехимиком». Встреча завершилась победой челябинцев в овертайме со счётом 4:3.
«Понравилась самоотдача всех игроков в прошедших матчах. Технические и тактические ошибки присутствовали в каждой игре, но это нормально для этого периода подготовки. Сейчас мы возвращаемся домой − там продолжим подготовку к новому сезону», – передаёт слова Гатиятулина официальный сайт клуба.
На турнире «Трактор» одержал две победы, обыграв «Нефтехимик» (4:3 ОТ) и «Салават Юлаев» (4:3 ОТ), и проиграл «Северстали» (1:4). В заключительном матче уфимского турнира «Салават Юлаев» сыграет с «Северсталью». Матч состоится сегодня, 13 августа, начало встречи — в 17:00 мск.
- 13 августа 2020
-
17:15
-
17:00
-
16:55
-
16:43
-
16:23
-
15:40
-
15:15
-
15:12
-
14:50
-
14:22
-
13:59
-
13:30
-
13:12
-
12:35
-
12:14
-
11:45
-
11:20
-
10:59
-
10:30
-
10:11
-
09:57
-
09:30
-
09:06
-
08:41
-
08:30
-
08:19
-
07:50
-
07:16
-
06:58
-
06:32
-
05:44
-
05:32
-
05:20
-
04:35
-
03:57