Главный тренер «Трактора» Гатиятулин подвёл итоги турнира в Уфе

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвёл итоги предсезонного турнира «Кубок Республики Башкортостан» после матча с «Нефтехимиком». Встреча завершилась победой челябинцев в овертайме со счётом 4:3.

«Понравилась самоотдача всех игроков в прошедших матчах. Технические и тактические ошибки присутствовали в каждой игре, но это нормально для этого периода подготовки. Сейчас мы возвращаемся домой − там продолжим подготовку к новому сезону», – передаёт слова Гатиятулина официальный сайт клуба.

На турнире «Трактор» одержал две победы, обыграв «Нефтехимик» (4:3 ОТ) и «Салават Юлаев» (4:3 ОТ), и проиграл «Северстали» (1:4). В заключительном матче уфимского турнира «Салават Юлаев» сыграет с «Северсталью». Матч состоится сегодня, 13 августа, начало встречи — в 17:00 мск.