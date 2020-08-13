Калинин – о турнире в Уфе: было много брака, «Трактору» много в чём нужно добавлять

Капитан челябинского «Трактора» Сергей Калинин подвёл итоги предсезонного турнира «Кубок Республики Башкортостан» после игры с «Нефтехимиком». Встреча завершилась победой челябинцев в овертайме со счётом 4:3.

«Много на что посмотрели на этом турнире, много в чём нужно добавлять. Я думаю, сейчас тренеры проведут работу и на тренировках будем исправлять наши недочёты. Много хорошего было и много брака. Будем работать. Время ещё есть, не так много, но есть», – приводит слова Калинина официальный сайт клуба.

На турнире «Трактор» одержал две победы, обыграв «Нефтехимик» (4:3 ОТ) и «Салават Юлаев» (4:3 ОТ), и проиграл «Северстали» (1:4). В заключительном матче уфимского турнира «Салават Юлаев» сыграет с «Северсталью». Матч состоится сегодня, 13 августа, начало встречи — в 17:00 мск.