Волгин – о 3:8 от «Салавата»: хорошо, что это случилось на предсезонке, а не в чемпионате

Защитник «Нефтехимика» Алексей Волгин подвёл итоги матча с «Трактором» (3:4 ОТ) в рамках предсезонного Кубка Республики Башкортостан.
«Как можно оценить матч, который надо было выигрывать, но мы этого не сделали в очередной раз?! После такого крупного и обидного поражения от Уфы должны были сегодня побеждать. Что изменили после 3:8 от «Салавата»? Все и так прекрасно понимали, что до такого больше доводить нельзя. Хорошо, что это случилось на предсезонке, а не в чемпионате. Как оцениваю выступление «Нефтехимика» на турнире? Сложно сказать, потому что все команды сейчас находятся под нагрузкой», – приводит слова Волгина пресс-служба лиги.
Минувший сезон КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса. Новый чемпионат должен стартовать 2 сентября.
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