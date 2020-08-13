Буцаев – о турнире в Уфе: увидели свои слабые стороны, идёт предсезонная работа

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев подвёл итоги матча с «Трактором» (3:4 ОТ) в рамках предсезонного Кубка Республики Башкортостан.

«Содержание нашей игры было получше. Те ошибки, на которые мы указали ребятам по прошлым матчам турнира, — их было меньше. Сегодня лучше работали с шайбой. Поведя в счёте 2:1, недоработали, пропустили два гола. Молодцы, что сумели перевести матч в овертайм. Нам предстоит ещё много работы с практической и теоретической частью игры в дополнительное время, потому что темп и специфика немножко другие, нежели при игре 5 на 5.

Выступление «Нефтехимика» на турнире? Мы увидели свои слабые стороны. Нельзя сказать, что нам не хватает того или другого. Идёт предсезонная работа, мы должны указывать игрокам то, что они не имеют права делать. Удовлетворён ли игрой новичков? Все они продолжают готовиться. Кем-то больше доволен, кем-то меньше. Это нормальный рабочий процесс. Выделять никого не буду», – приводит слова Буцаева пресс-служба лиги.