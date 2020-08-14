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«Вегас» в овертайме обыграл «Чикаго» и повёл в серии 2-0

«Вегас» в овертайме обыграл «Чикаго» и повёл в серии 2-0
Хоккей / НХЛ 0

Завершился второй матч серии первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Игра состоялась в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой «Вегаса» со счётом 4:3

В основное время матча команды не смогли определить победителя. В составе «Вегаса» забивали Пол Штястны, Томаш Носек и Марк Стоун. «Чикаго» ответил голами Кирби Дака, Доминика Кубалика и Дилана Строума. Патрик Кейн сделал три голевых паса. В овертайме победу «Вегасу» принёс гол Райлли Смита.

Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Вегаса».

Следующий матч между «Вегасом» и «Чикаго» состоится 16 августа, начало – в 03:00 мск.

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
14 августа 2020, пятница. 00:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 3
ОТ
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Штястны (Маршессо, Смит) – 10:44' (5x5)   2:0 Носек (Каррье) – 15:35' (5x5)   2:1 Дак (де Хаан, Кейн) – 23:17' (5x5)   2:2 Кубалик (Кейн, Тэйвз) – 32:07' (5x4)   3:2 Стоун (Мартинес, Маршессо) – 37:20' (5x5)   3:3 Строум (Кейн, Дебринкэт) – 39:46' (5x5)   4:3 Смит (Штястны, Казинс) – 67:13' (5x5)
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