«Вегас» в овертайме обыграл «Чикаго» и повёл в серии 2-0

Завершился второй матч серии первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Игра состоялась в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой «Вегаса» со счётом 4:3
В основное время матча команды не смогли определить победителя. В составе «Вегаса» забивали Пол Штястны, Томаш Носек и Марк Стоун. «Чикаго» ответил голами Кирби Дака, Доминика Кубалика и Дилана Строума. Патрик Кейн сделал три голевых паса. В овертайме победу «Вегасу» принёс гол Райлли Смита.
Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Вегаса».
Следующий матч между «Вегасом» и «Чикаго» состоится 16 августа, начало – в 03:00 мск.
Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».
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