А. Свечников забил гол и сделал передачу меньше, чем за две минуты в матче с «Бостоном»

В Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» проходит второй матч серии первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Бостон Брюинз» принимает «Каролину Харрикейнз».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 2:2. «Бостон» открыл счёт в первом периоде после точного броска Давида Крейчи. «Каролине» во втором периоде удалось не только сравнять счёт, но и выйти вперед. Один из голов забил российский нападающий Андрей Свечников. Также он помог отличиться Теуво Терявяйнену. При этом, «Каролина» забила два гола меньше, чем за две минуты. Под занавес периода Брэд Маршан вновь сделал счёт равным.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

В первом матче серии «Бостон» обыграл «Каролину».

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».