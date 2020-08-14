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2 очка А. Свечникова помогли «Каролине» сравнять счёт в серии с «Бостоном»

2 очка А. Свечникова помогли «Каролине» сравнять счёт в серии с «Бостоном»
Хоккей / НХЛ 0

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» завершился второй матч 1/4 финала серии плей-офф Восточной конференции между «Бостон Брюинз» и «Каролиной Харрикейнз». Победу в этой встрече одержали номинальные гости – игроки «Харрикейнз» — 3:2 и сравняли счёт в серии – 1-1.

Счёт в игре был открыт ближе к концу 1-го периода чешским форвардом «Бостона» Давидом Крейчи. Во 2-м периоде игроки «Каролины» не только сравняли счёт, но и вышли вперёд, и всё это меньше, чем за 2 минуты. Сначала Андрей Свечников ассистировал Теуво Терявяйнену в моменте с первой заброшенной шайбой, а уже спустя полторы минуты отличился и сам 20-летний российский форвард. Однако за 4 секунды до конца 2-го отрезка игры Брэд Маршан сравнял счёт в игре. Принёс победу «Каролине» канадский защитник Даги Хэмилтон, отличившийся на 9-й минуте 3-го периода и установивший тем самым окончательный счёт встречи – 3:2 в пользу «ураганов».

Лучшие моменты встречи «Бостон» — «Каролина» доступны на сайте «Яндекс.Эфир». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».

20-летний российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников, отметившийся заброшенной шайбой и результативной передачей, провёл на льду 15 минут и завершил встречу с показателем полезности «+2». В текущем розыгрыше Кубка Стэнли он принял участие в 5 встречах, в которых набрал 7 (4+3) очков за результативность при коэффициенте полезности «+7».

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
14 августа 2020, пятница. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Крейчи (Маршан, Крюг) – 15:42' (5x4)   1:1 Терявяйнен (Свечников, Ахо) – 35:13' (5x4)   1:2 Свечников (Нечас, ван Римсдайк) – 36:41' (5x5)   2:2 Маршан (Бержерон, Крейчи) – 39:56' (5x4)   2:3 Хэмилтон (Нечас) – 48:30' (5x5)
А. Свечников забил гол и сделал передачу меньше, чем за две минуты в матче с «Бостоном»
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