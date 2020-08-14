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Купер: у «Тампы» был исключительный старт, но парни не выполнили домашнее задание

Купер: у «Тампы» был исключительный старт, но парни не выполнили домашнее задание
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал поражение во втором матче серии четвертьфинала плей-офф Восточной конференции НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (1:3, 1-1). Вторую и победную шайбу Оливер Бьёркстранд забросил при игре в большинстве.

«Считают, что у нас был исключительный старт, мы делали всё, что хотели. Мы диктовали условия игры. Забив первый гол, честно говоря, я надеялся, что мы станем действовать более раскованно. Мы пропустили в ответ, потом заработали удаление и пропустили ещё один гол. Мы будто потеряли нашу игру, когда упустили лидерство.

Их второй гол — это наше упущение. Тренеры готовили команду к такому, но парни не выполнили домашнее задание. В играх такого уровня подобные ошибки недопустимы», — цитирует Купера пресс-служба «Тампы».

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