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Гол и передача Радулова помогли «Далласу» сравнять счёт в серии с «Калгари»

Гол и передача Радулова помогли «Далласу» сравнять счёт в серии с «Калгари»
Хоккей / НХЛ 0

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершилась вторая встреча серии 1/4 финала плей-офф Западной конференции между «Даллас Старз» и «Калгари Флэймз», победу в которой одержали игроки «Старз» со счётом 5:4 ОТ и тем самым сравняли счёт в серии – 1-1.

В составе «Далласа» отличились Александр Радулов, Миро Хейсканен, отметившийся дублем, Кори Перри и Джейми Олексяк. У «Калгари» забрасывали Диллон Дюбе, Дерек Форборт, Тобиас Ридер и Сэм Беннетт.

34-летний российский форвард «Далласа» Александр Радулов, ставший автором заброшенной шайбы, также отметился и результативной передачей на Миро Хейсканена в моменте со второй заброшенной шайбой. Нападающий провёл на льду 16 минут и 15 секунд и, набрав свои первые очки в текущем плей-офф, завершил матч с показателем полезности «+2».

Ещё один представитель России в составе «Старз» форвард Денис Гурьянов не отметился результативными действиями, проведя на площадке 10 минут и 42 секунды.

Российский голкипер «Далласа» Антон Худобин остался в запасе на этот матч.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
14 августа 2020, пятница. 05:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
5 : 4
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Дюбе (Броди, Джордано) – 00:19' (5x5)   1:1 Сегин (А. Радулов, Бенн) – 02:42' (5x5)   2:1 Хейсканен (А. Радулов) – 11:14' (5x5)   3:1 Хейсканен (Клингберг, Бишоп) – 24:50' (5x5)   3:2 Форборт – 33:00' (5x5)   4:2 Перри (Факса, Хинц) – 35:05' (5x4)   4:3 Ридер – 52:24' (4x5)   4:4 Беннетт (Линдхольм, Годро) – 57:11' (5x4)   5:4 Олексяк (Перри, Янмарк) – 59:20' (5x5)
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