Гол и передача Радулова помогли «Далласу» сравнять счёт в серии с «Калгари»

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершилась вторая встреча серии 1/4 финала плей-офф Западной конференции между «Даллас Старз» и «Калгари Флэймз», победу в которой одержали игроки «Старз» со счётом 5:4 ОТ и тем самым сравняли счёт в серии – 1-1.
В составе «Далласа» отличились Александр Радулов, Миро Хейсканен, отметившийся дублем, Кори Перри и Джейми Олексяк. У «Калгари» забрасывали Диллон Дюбе, Дерек Форборт, Тобиас Ридер и Сэм Беннетт.
34-летний российский форвард «Далласа» Александр Радулов, ставший автором заброшенной шайбы, также отметился и результативной передачей на Миро Хейсканена в моменте со второй заброшенной шайбой. Нападающий провёл на льду 16 минут и 15 секунд и, набрав свои первые очки в текущем плей-офф, завершил матч с показателем полезности «+2».
Ещё один представитель России в составе «Старз» форвард Денис Гурьянов не отметился результативными действиями, проведя на площадке 10 минут и 42 секунды.
Российский голкипер «Далласа» Антон Худобин остался в запасе на этот матч.
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