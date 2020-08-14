«Торпедо-Горький» стало пятым клубом, отказавшимся от участия в следующем сезоне ВХЛ
Хоккейный клуб «Торпедо» (Нижний Новгород) принял решение, что в связи со сложной финансовой ситуацией в клубе, вызванной существенными незапланированными тратами на борьбу с коронавирусной инфекцией, команда «Торпедо-Горький» не примет участия в «ВХЛ — Кубке Шёлкового пути» сезона-2020/2021, сообщается на официальном сайте организации.
«Торпедо-Горький» стало пятым клубом, отказавшимся от участия в следующем сезоне ВХЛ. Ранее о пропуске сезона объявили узбекский «Хумо», а также три команды из Казахстана — «Сарыарка», «Номад» и усть-каменогорское «Торпедо».
Отмечается, что Высшая хоккейная лига и Федерация хоккея России с понимаем относятся к принятому решению и надеются на скорейшее возвращение команды в ВХЛ.
«Сарыарка», «Торпедо» и «Номад» не примут участия в следующем сезоне ВХЛ
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