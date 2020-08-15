«Айлендерс» крупно обыграли «Вашингтон», несмотря на дубль Овечкина
Завершился второй матч серии первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Игра состоялась в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой номинальных гостей со счётом 5:2.
В составе победителей отличились Ник Ледди, Сэтт Мартин, Брок Нельсон, Кэл Клаттербак и Андерс Ли. Российский голкипер Семён Варламов совершил 23 сейва.
За «Вашингтон» дубль оформил российский нападающий Александр Овечкин. Защитник Дмитрий Орлов отличился результативной передачей. Нападающий Евгений Кузнецов завершил матч с коэффициентом полезности «+1». Илья Ковальчук результативными действиями не отметился.
Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Айлендерс».
НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
15 августа 2020, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 5
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Овечкин (Уилсон, Карлсон) – 00:56' (5x5) 1:1 Ледди (Бейли, Бовиллье) – 22:56' (5x4) 1:2 Мартин (Мейфилд) – 25:01' (5x5) 2:2 Овечкин (Диллон, Орлов) – 26:39' (5x5) 2:3 Нельсон – 26:54' (5x5) 2:4 Клаттербак (Пажо) – 57:14' (5x5) 2:5 Ли (Пажо, Пелеч) – 58:21' (en)
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