«Айлендерс» крупно обыграли «Вашингтон», несмотря на дубль Овечкина

Завершился второй матч серии первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Игра состоялась в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой номинальных гостей со счётом 5:2.

В составе победителей отличились Ник Ледди, Сэтт Мартин, Брок Нельсон, Кэл Клаттербак и Андерс Ли. Российский голкипер Семён Варламов совершил 23 сейва.

За «Вашингтон» дубль оформил российский нападающий Александр Овечкин. Защитник Дмитрий Орлов отличился результативной передачей. Нападающий Евгений Кузнецов завершил матч с коэффициентом полезности «+1». Илья Ковальчук результативными действиями не отметился.

Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Айлендерс».