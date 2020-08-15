Александр Овечкин не попал в пустые ворота при счёте 2:3 в третьем периоде. Видео

Завершился второй матч серии первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Игра состоялась в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой номинальных гостей со счётом 5:2.

В третьем периоде при счёте 3:2 в пользу «Айлендерс» российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин упустил отличный шанс сравнять счёт. Он не попал в пустой угол ворот соперника.

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В этом матче Овечкин отличился дублем. Защитник Дмитрий Орлов отдал результативную передачу. Нападающий Евгений Кузнецов завершил матч с коэффициентом полезности «+2». Илья Ковальчук результативными действиями не отметился.

Счёт в серии стал 2-0 в пользу «Айлендерс».