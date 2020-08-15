Овечкин прокомментировал свой промах в пустые ворота при счёте 2:3 в матче с «Айлендерс»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал эпизод с промахом в пустые ворота во время матча с «Нью-Йорк Айлендерс» в Кубке Стэнли.

«Я просто промахнулся. Дерьмо случается», — приводит слова Овечкина журналист Стив Вайно в своём «твиттере».

В третьем периоде при счёте 3:2 в пользу «Айлендерс» российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин упустил отличный шанс сравнять счёт. Он не попал в пустой угол ворот соперника.

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В этом матче Овечкин отличился дублем. Защитник Дмитрий Орлов отдал результативную передачу. Нападающий Евгений Кузнецов завершил матч с коэффициентом полезности «+2». Илья Ковальчук результативными действиями не отметился.

Счёт в серии стал 2-0 в пользу «Айлендерс».