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«Калгари» обыграл «Даллас» и вышел вперёд в серии

«Калгари» обыграл «Даллас» и вышел вперёд в серии
Хоккей / НХЛ 0

На арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (провинция Альберта, Канада) состоялся третий матч серии первого раунда Кубка Стэнли между «Калгари Флэймз» и «Даллас Старз». Встреча завершилась победой «Флэймз» со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).

Главным героем матча стал голкипер «Калгари» Кэм Тальбо, который оформил шатаут, совершив 35 сейвов. Голами в составе победителей отметились Микаэль Баклунд и Ти Джей Броди.

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов провёл на льду 17 минут 37 секунд и нанёс 3 броска в створ ворот. Денис Гурьянов закончил матч с показателем полезности «-1». Вратарь Антон Худобин отразил 21 бросок из 23.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
15 августа 2020, суббота. 05:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
2 : 0
Даллас Старз
Даллас
1:0 Баклунд (Линдхольм) – 25:58' (4x5)   2:0 Броди (Куин, Джордано) – 50:36' (5x5)

Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Флэймз». Четвёртая игра серии «Калгари» — «Даллас» состоится завтра, 16 августа. Начало — в 21:00 мск.

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