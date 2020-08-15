«Калгари» обыграл «Даллас» и вышел вперёд в серии

На арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (провинция Альберта, Канада) состоялся третий матч серии первого раунда Кубка Стэнли между «Калгари Флэймз» и «Даллас Старз». Встреча завершилась победой «Флэймз» со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).

Главным героем матча стал голкипер «Калгари» Кэм Тальбо, который оформил шатаут, совершив 35 сейвов. Голами в составе победителей отметились Микаэль Баклунд и Ти Джей Броди.

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов провёл на льду 17 минут 37 секунд и нанёс 3 броска в створ ворот. Денис Гурьянов закончил матч с показателем полезности «-1». Вратарь Антон Худобин отразил 21 бросок из 23.

Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Флэймз». Четвёртая игра серии «Калгари» — «Даллас» состоится завтра, 16 августа. Начало — в 21:00 мск.