Овечкин – о серии с «Айлендерс»: никакой паники у «Вашингтона» нет, ещё ничего не кончено

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал поражение во втором матче серии 1/4 раунда плей-офф с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:5, 0-2).

«Знаем, мы должны играть лучше. Начиная с меня и заканчивая всеми остальными. Мы уже бывали в такой ситуации. Знаем, как нужно бороться, как нужно играть, и ещё себя покажем. Верю в этот коллектив, и мы все верим друг в друга. Паники нет, но мы знаем, что пока не показали своей игры. Знаем свои сильные стороны, знаем, что должны сделать, чтобы вернуться в эту серию.

Хорошо знаем их систему, посмотрели достаточно видео и понимаем, как играть с такими соперниками. Нам нужно просто лучше это делать. У нас для этого достаточно мастерства и характера. Будем двигаться от матча к матчу. Про сегодняшний нужно забыть и готовиться к следующему. Ничего ещё не кончено», – приводит слова Овечкина пресс-служба лиги.