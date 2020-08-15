Овечкин – о серии с «Айлендерс»: никакой паники у «Вашингтона» нет, ещё ничего не кончено

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал поражение во втором матче серии 1/4 раунда плей-офф с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:5, 0-2).
«Знаем, мы должны играть лучше. Начиная с меня и заканчивая всеми остальными. Мы уже бывали в такой ситуации. Знаем, как нужно бороться, как нужно играть, и ещё себя покажем. Верю в этот коллектив, и мы все верим друг в друга. Паники нет, но мы знаем, что пока не показали своей игры. Знаем свои сильные стороны, знаем, что должны сделать, чтобы вернуться в эту серию.
Хорошо знаем их систему, посмотрели достаточно видео и понимаем, как играть с такими соперниками. Нам нужно просто лучше это делать. У нас для этого достаточно мастерства и характера. Будем двигаться от матча к матчу. Про сегодняшний нужно забыть и готовиться к следующему. Ничего ещё не кончено», – приводит слова Овечкина пресс-служба лиги.
- 15 августа 2020
-
10:57
-
10:50
-
10:38
-
09:58
-
09:35
-
09:32
-
08:55
-
08:46
-
08:24
-
07:52
-
07:27
-
06:18
-
05:45
-
04:58
-
04:26
-
03:31
-
01:16
-
00:21
-
00:00
- 14 августа 2020
-
23:52
-
23:38
-
23:18
-
23:00
-
22:27
-
22:01
-
21:47
-
20:58
-
20:12
-
19:41
-
19:03
-
18:49
-
18:38
-
17:58
-
17:46
-
17:33