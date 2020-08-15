Вайсфельд: Михеева в ближайшее время в России не жду, он будет востребован за океаном

Хоккейный функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал выступление российского нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Ильи Михеева в нынешнем плей-офф НХЛ.

«Скажу честно, Михеева в ближайшее время в России не жду. Да, Илья сыграл в плей-офф не так ярко, но там вся команда особых подвигов не совершала. Зато помню, как он провёл последний перед вылетом за океан сезон в «Авангарде». Ещё тогда говорил, что в нашей лиге по манере игры Михеев ближе всех к НХЛ.

Возможно, когда-то он и вернётся в «Авангард». Но очень удивлюсь, если это случится в ближайшие годы. Думаю, Илья за океаном будет востребован и всё у него сложится нормально. Максимум цифры в контракте окажутся меньше, чем могли быть при более удачном раскладе.

Но надо брать в расчёт и серьёзную травму, долгое восстановление, потом остановку сезона из-за пандемии. А после долгой паузы — сразу первый в жизни плей-офф в НХЛ! Не думаю, что по этим нескольким матчам стоит делать серьёзные выводы об игре Михеева», – приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».