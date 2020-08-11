«Торонто» сильно не повезло во время драфт-лотереи. Шар «Лифс» должен был выпасть первым

Состоялась лотерея драфта Национальной хоккейной лиги, которую выиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» и получил первый пик. Во время драфт-лотереи невероятно не повезло представителям «Торонто Мэйпл Лифс». Шар с логотипом «кленовых листьев» уже поднялся наверх, что означало победу в церемонии, однако затем резко скатился обратно в сосуд с другими шарами.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Spittin' Chiclets.

Во втором этапе лотереи драфта принимали участие восемь команд, потерпевших поражения в сериях квалификации Кубка Стэнли: «Эдмонтон Ойлерз», «Флорида Пантерз», «Миннесота Уайлд», «Нэшвилл Предаторз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Виннипег Джетс». Каждая из выбывших команд имела 12,5-процентный шанс выиграть выбор № 1.