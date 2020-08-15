Вайсфельд: было бы любопытно увидеть, как Гончар реализует заокеанский опыт в КХЛ

Хоккейный функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал решение «Питтсбург Пингвинз» не продлевать контракты с ассистентом главного тренера Сергеем Гончаром.
«Акции у Гончара и так были высокие. Когда работал в Уфе, предлагал ему стать главным тренером «Салавата». Это было как раз перед тем, как команду возглавил Эркка Вестерлунд. Но в то время Сергей не хотел покидать Северную Америку по семейным обстоятельствам — у него дети там учились.
Возможно, сейчас ситуация изменилась. И лично мне было бы очень интересно видеть Гончара в роли главного тренера клуба КХЛ. У него идеальное портфолио для такого старта. Колоссальный опыт игрока, выступавшего как в России, так и за океаном. Плюс очень серьёзная практика тренера, работавшего в НХЛ. Конечно, было бы любопытно увидеть, как Сергей реализует заокеанский опыт в наших реалиях», – приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».
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