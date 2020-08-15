«Авангард» разгромил московское «Динамо» в контрольном матче, забросив семь шайб

Московское «Динамо» и омский «Авангард» провели контрольный матч на тренировочной базе в Новогорске. Победу одержала команда Боба Хартли с разгромным счётом 7:2 (5:1, 1:0, 1:1).

Одним из главных героев встречи стал нападающий «Авангарда» Егор Чинахов, который набрал 3 (2+1) очка. По два балла за результативность в составе победителей набрали Оливер Каски (1+1), Сергей Толчинский (1+1) и Александр Хохлачёв (0+2).

Дубль в составе московского «Динамо» на счету шведского новобранца Оскара Линдберга, ему дважды ассистировал нападающий Владимир Брюквин.

Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.