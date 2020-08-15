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«Авангард» разгромил московское «Динамо» в контрольном матче, забросив семь шайб

«Авангард» разгромил московское «Динамо» в контрольном матче, забросив семь шайб
Хоккей / КХЛ 0

Московское «Динамо» и омский «Авангард» провели контрольный матч на тренировочной базе в Новогорске. Победу одержала команда Боба Хартли с разгромным счётом 7:2 (5:1, 1:0, 1:1).

Одним из главных героев встречи стал нападающий «Авангарда» Егор Чинахов, который набрал 3 (2+1) очка. По два балла за результативность в составе победителей набрали Оливер Каски (1+1), Сергей Толчинский (1+1) и Александр Хохлачёв (0+2).

Дубль в составе московского «Динамо» на счету шведского новобранца Оскара Линдберга, ему дважды ассистировал нападающий Владимир Брюквин.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
15 августа 2020, суббота. 13:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 7
Авангард
Омск
0:1 Чинахов (Зернов) – 07:10' (5x5)   0:2 Яремчук (Хохлачёв) – 08:49' (5x5)   1:2 Линдберг (Брюквин, Сергеев) – 12:31' (5x5)   1:3 Чинахов (Хохлачёв) – 13:50' (5x5)   1:4 Шумаков – 14:37' (5x4)   1:5 Семёнов – 17:22' (5x5)   1:6 Толчинский (Чинахов, Каски) – 27:20' (5x4)   1:7 Каски (Шарипзянов, Толчинский) – 43:00' (5x4)   2:7 Линдберг (Брюквин) – 56:04' (5x5)

Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.

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