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Расписание игрового дня НХЛ на 15 августа

Расписание игрового дня НХЛ на 15 августа
Хоккей / НХЛ 0

Сегодня в Национальной хоккейной лиге состоятся четыре матча первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли.

19:00 (мск). «Каролина Харрикейнз» — «Бостон Брюинз»

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
15 августа 2020, суббота. 19:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Не начался
Бостон Брюинз
Бостон

22:00. «Аризона Койотс» — «Колорадо Эвеланш»

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
15 августа 2020, суббота. 22:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Не начался
Колорадо Эвеланш
Денвер

02:30. «Коламбус Блю Джекетс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
16 августа 2020, воскресенье. 02:30 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Не начался
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа

03:00. «Чикаго Блэкхоукс» — «Вегас Голден Найтс»

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
16 августа 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Не начался
Вегас Голден Найтс
Парадайс

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».

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