Расписание игрового дня НХЛ на 15 августа

Сегодня в Национальной хоккейной лиге состоятся четыре матча первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли.



19:00 (мск). «Каролина Харрикейнз» — «Бостон Брюинз»

22:00. «Аризона Койотс» — «Колорадо Эвеланш»

02:30. «Коламбус Блю Джекетс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»

03:00. «Чикаго Блэкхоукс» — «Вегас Голден Найтс»

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».