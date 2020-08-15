Расписание игрового дня НХЛ на 15 августа
Сегодня в Национальной хоккейной лиге состоятся четыре матча первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли.
19:00 (мск). «Каролина Харрикейнз» — «Бостон Брюинз»
НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
15 августа 2020, суббота. 19:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Не начался
Бостон Брюинз
Бостон
22:00. «Аризона Койотс» — «Колорадо Эвеланш»
НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
15 августа 2020, суббота. 22:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Не начался
Колорадо Эвеланш
Денвер
02:30. «Коламбус Блю Джекетс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»
НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
16 августа 2020, воскресенье. 02:30 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Не начался
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
03:00. «Чикаго Блэкхоукс» — «Вегас Голден Найтс»
НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
16 августа 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Не начался
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».
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