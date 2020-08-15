Пилут — о тренировках «Трактора»: думаю, это самые тяжёлые сборы в моей карьере

Защитник «Трактора» Лоуренс Пилут рассказал о тренировочных сборах в челябинской команде.
«Сборы действительно очень непростые, много тяжёлых упражнений. Но это позволит игрокам сплотиться и создать нужную «химию» в команде. Так что нагрузки пойдут только на пользу. Самые тяжёлые сборы в моей карьере? Думаю, да. Для меня это в новинку. Однако это позволит быстро привыкнуть к требованиям в лиге и узнать, готов ли я к сезону. Такие тренировки обязывают работать старательно и позволяют подойти в хорошей форме к началу чемпионата.
Мне непривычно, что команда проводит очень много ледовых тренировок. Хотя, по-настоящему новыми для меня были силовые упражнения на льду. Но, повторюсь, это всё для того, чтобы хорошо подготовиться к сезону», — цитирует Пилута официальный сайт КХЛ.
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