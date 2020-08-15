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Генменеджер «Бостона» прокомментировал отказ Раска от продолжения сезона

Генменеджер «Бостона» прокомментировал отказ Раска от продолжения сезона
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Бостон Брюинз» Дон Суини прокомментировал решение голкипера Туукки Раска отказаться от участия в дальнейшем розыгрыше Кубка Стэнли. Финский хоккеист отказался от участия в дальнейшем розыгрыше Кубка Стэнли по личным причинам. Напомним, Раск был основным вратарём «Бостона» в первых двух матчах серии плей-офф с «Каролиной Харрикейнз».

«Раску было всё сложнее и сложнее психологически настраивать себя так, как надо. В итоге он принял решение, что ему нужно быть в другом месте. Понимаем, сейчас сложные времена для всех. Его приоритет — семья. У него дома семья и новорожденная дочка. Понимаем и поддерживаем его позицию", — приводит слова Суини журналист Джо Хаггери в «Твиттере».

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